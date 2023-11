Real Madrid-Napoli, i convocati di Ancelotti: out Modric! In elenco diversi giovani | FOTO

Notizie calcio. Domani sera il Real Madrid affronterà il Napoli nella quinta giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Per l'occasione Carlo Ancelotti, che deve fare i conti con numerose assenze (l'ultima defezione in ordine cronologico è quella di Luka Modric), ha deciso di convocare diversi canterani, tra cui i figli d'arte Theo Zidane e Canizares.

Real Madrid-Napoli, convocati Ancelotti

Di seguito la lista dei convocati del Real Madrid per la gara contro il Napoli:

Portieri : Lunin, Fran, Canizares

: Lunin, Fran, Canizares Difensori : Carvajal, Alaba, Nacho, Vazquez, Rudiger, Fran Garcia, Mendy

: Carvajal, Alaba, Nacho, Vazquez, Rudiger, Fran Garcia, Mendy Centrocampisti : Bellingham, Kroos, Ceballos, Valverde, Martin, Paz, Zidane

: Bellingham, Kroos, Ceballos, Valverde, Martin, Paz, Zidane Attaccanti: Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz, Gonzalo.