Inter-Napoli 1-0: non c'è dubbio che stasera il Napoli abbia nettamente meritato la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Nonostante il KO, gli azzurri conservano un vantaggio di 5 punti sul Milan secondo in classifica e le speranze scudetto sono tutt'altro che sopite. A far ben sperare i tifosi del Napoli contribuisce questa strana statistica.

Infatti, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, ha sempre perso la prima partita dopo la sosta. Era successo nel 1987, quando al rientro dalle vacanze natalizie il Napoli perse 3-1 a Firenze contro la Fiorentina, con gol di Maradona. La stessa cosa è accaduta anche nel 1990: dopo la sosta invernale, il Napoli perse 3-0 a Roma contro la Lazio. Due sconfitte sonore, che tuttavia non impedirono agli azzurri di raggiungere il traguardo scudetto a fine stagione.

La speranza è che questo brusco KO a Milano contro l'Inter possa rivelarsi soltanto l'ennesima coincidenza di un anno che sembra davvero quello buono.