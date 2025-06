La Fiorentina vince la nona edizione del Trofeo D’Alterio Group, Napoli quinto e Criscito capocannoniere

Si è conclusa ieri con il successo della Fiorentina la nona edizione del Trofeo D’Alterio Group, organizzata dall’Asd Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D'Alterio Group. In finale la formazione toscana ha battuto 2-0 l’Atalanta, che aspirava a bissare il successo del 2023, con le reti di Capasso e Mancini. Poco prima la Lazio, superando 3-2 il Genoa, si era aggiudicata il terzo posto, mentre il quinto era andato alla SSC Napoli che l’aveva ottenuto ieri superando la Roma campione in carica. A vincere il titolo di miglior giocatore e la classifica dei marcatori con 15 reti è stato un figlio d’arte, Alessandro Criscito, il cui padre Domenico è stato capitano del Genoa e ha vestito la maglia della nazionale.

Un’edizione che ha confermato il successo organizzativo della manifestazione internazionale dedicata alla categoria under 12, con cinque giorni di gara allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano e la presenza di quattro formazioni straniere: gli svedesi del Djurgarden, semifinalisti di Conference League contro il Chelsea con la prima squadra, i cinesi del Football Boys 2017 e due formazioni australiane, il Futboltec Sydney e l’FT Select Melbourne.

Entusiasta al termine dell’evento Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente Asd Villaricca Calcio: “Voglio fare le congratulazioni alla Fiorentina per la vittoria e a tutte le altre partecipanti. Un plauso e un vivo ringraziamento a tutte le società, allenatori, atleti e dirigenti per aver partecipato ed essersi confrontati oltre che sul piano agonistico anche su quello culturale. Ringrazio e mi complimento con le tifoserie, che hanno reso ancor più emozionante le competizioni. Grazie agli sponsor e a tutti quelli che hanno collaborato rendendo questa manifestazione una vera grande festa del calcio giovanile internazionale. L’amicizia, lo sport e la sana competizione sono stati al centro di questo evento e da sempre rappresentano l’obiettivo del nostro trofeo”.

Quest’anno focus anche sul calcio femminile: “Sono scese in campo tutte le ragazze della serie C femminile e del settore giovanile del Villaricca, divenendo punto focale per la kermesse. La presenza di così tante donne, oltre sessanta, in un torneo internazionale è un messaggio forte per superare le differenze di genere e combattere il gap culturale, perché siamo sempre più convinti che il calcio supera tutte le barriere e unisce".

Carmine Zigarelli, presidente Figc Lnd C.R. Campania, ha affermato: “Manifestazione bellissima che ogni anno diventa sempre più grande e avvincente. Una vera e propria competizione tra tutti under 12 di tutta Italia all'insegna del rispetto e della valorizzazione del talento”.