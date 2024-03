Pulisic choc, minacce di morte e offese alla famiglia dopo Lazio-Milan

Non terminano le polemiche per Lazio-Milan, gara finita 0-1 con ben tre espulsioni per i biancocelesti che hanno quindi terminato addirittura in otto.

Lazio-Milan, minacce di morte per Pulisic

Al centro delle polemiche soprattutto Pulisic, protagonista della prima espulsione di Pellegrini: nell’occasione, l’attaccante statunitense non si ferma su richiesta dell’avversario per Castellanos che era a terra sanguinante e il tutto porterà al secondo giallo del difensore.

A distanza di ore dai fatti, l’ex Chelsea sta ricevendo sui social minacce di morte e pesanti offese anche alla sua famiglia. Una situazione vergognosa, a prescindere da quanto accaduto in campo.