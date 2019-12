Gattuso in conferenza stampa: "Giocherò col 4-3-3. Ho rifiutato tante offerte per il Napoli, avrei accettato l'azzurro anche solo per sei mesi. Cambierò qualche posizione. Su Ibra, Insigne ed il regista..."

Ultimissime calcio Napoli - Tutto confermato. Alle ore 18:00 inizierà la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore azzurro. Su CalcioNapoli24 vi proporremo diretta testuale e video della conferenza stampa. Al termine, direttamente dagli studi di CalcioNapoli24 TV, il commento alle parole dei protagonisti.

18:37 - Si conclude la prima conferenza stampa di Gennaro Gattuso come allenatore della SSC Napoli.

De Laurentiis: "Vi ringrazio, poi vi farò sapere quando potremo incontrarci per una chiacchierata. Questo è quanto, ci vediamo allo stadio sabato. Forza Napoli sempre".

Gattuso: "In questo momento dobbiamo essre bravi. Penso che è la squadra, è come scende in campo: l'umore dei tifosi su tanti aspetti positivi e negativi è di responsabilità della squadra. Dobbiamo essere bravi a far tornare l'entusiasmo in città. Ottavi di Champions? Ho altri problemi adesso, quelli si giocano a febbraio. E' una grande vetrina, è una cosa eccezionale per il Napoli. Le avversarie? Ti fai il segno della croce, gira e rigira sono tutte squadre importanti".

Gattuso: "Il fatto di aver scelto il Napoli l'ho già spiegato. Sono venuto in una grande società, composta da grandi persone. E' una squadra composta da grandi calciatori. Ho subito detto di sì. Discussioni sul denaro ce ne sono state poche. Perché mi hanno scelto? Ma che ne so! Forse perché son brutto, con la barba". Irrompe Edo De Laurentiis: "Perchè è un campione del mondo evidentemente".

Gattuso: "Alla fine ci sarà qualche cambiamento di posizione rispetto ai tempi di Ancelotti. A me non piace giocare con due linee da quattro calciatori. Si può cambiare quella roba lì. Non farò nessun test fisico, tra due giorni giochiamo. Poi successivamente vedremo. Lo staff di Carlo aveva una metodologia sicuramente non molto diversa dalla mia. Valuterò settimana prossima".

Gattuso: "Insigne? Non punto solo su di lui. Punto su tutti. lorenzo è patrimonio della società, devo trasmettere fiducia a lui e a tutti. E' il capitano e simbolo di questa squadra. Vale per tutti il discorso, ho il dovere di fare esprimere al massimo tutti i calciatori".

Gattuso: "San Gennaro da Corigliano? L'obiettivo è tornare in Champions e recuperare i punti. E' quello l'obiettivo".

Gattuso: "Ho già un'idea della squadra da mettere in campo contro il Parma. Domani lo capirò meglio. Il Parma va forte, bisogna fare attenzione. Non a caso stanno facendo buoni risultati".

Gattuso: "Voi viete qua ma la percezione all'estero del Napoli è molto più importante di quanto pensate. I calciatori hanno mercato, non sono stati venduti per merito della società. In questo momento qualcosa non ha funzionato, lo so bene. Io devo essere bravo a farmi raccontare il meno possibile, devo avere la bravura di capire da solo cosa accade. A me piace toccare con mano, mi piace parlare all'anima delle persone. Voglio fare questo. E' normale ci sia qualcuno più o meno contento. I rancori non portano da nessuna parte, bisogna solo pedalare adesso. L'obiettivo è concentrarsi fino alla sosta natalizia".

Gattuso: "Io ho una moglie italo-scozzese. La prima cosa che fa quando mette in atto il cervello pensa in inglese. Io penso in calabrese. Dopo devo sforzarmi a tradurre in italiano quello che ho pensato. E' giusto sia così. Ho lasciato casa a dodici anni. Le origini e le tradizioni rimangono. Nella mia famiglia c'è stato sempre la tradizioni di portare avanti quello che faceva il nonno. Sono orgoglioso di essere un uomo del sud".

Gattuso: "Il regista? Va bene quello che ho. Quando volete parlare di mercato non chiedetemelo. Non vi risponderò. Parlare di altri giocatori è una mancanza di rispetto per i miei calciatori. Dovete chiederlo a Giuntoli e De Laurentiis".

Gattuso: "So in che posto sono venuto e so che aria si respira in città in settimana. Amo il mare, adesso mi sono messo in un mare grande, rischio di annegare. Chi mi conosce e chi sa la mia storia umana sa che non ho paura di nulla. Ho la consapevolezza di aver portato grande professionalità con me. Lavoro con persone molto preparate. Parliamo la stessa lingua ad ora. Poi c'è bisogno dei risultati. Spero veramente tanto di poterli fare. Vengo da 18 mesi al Milan, per me è motivo d'orgoglio essere qui. Ho rifiutato tante offerte, non mi sentivo pronto. Non mi piacevano le squadre che mi hanno offerto. Qui ho trovato tutto. C'è da lavorare tanto. Non c'è cosa più bella di quando ti piace tutto. Adesso tocca a me ed al mio staff".

Gattuso: "La squadra è consapevole che in questo momento può fare di più, la squadra ha voglia di rivalsa. Ho avuto queste sensazioni. Sono qui dalle 12:30, capirete che è difficile dire le mie sensazioni. Sono state buone, ho fatto i complimenti al presidente. Non mi aspettavo una organizzazione così e delle strutture così. Non lo avrei immaginato".

Gattuso: "Ancelotti è un marpione, sa cosa si può dire ad un collega. Da parte sua c'è stata grandissima disponibilità ed apertura. Quello che ci siamo detti me lo tengo per me. Le sue parole mi hanno trasmesso tanto".

Gattuso: "Europa? Tra quarto e quinto posto cambia tanto a livello economico per il club. Il settimo posto crea un po' di imbarazzo. La squadra è consapevole che non va bene così. Il mio obiettivo è arrivare in Champions, questa squadra ha le possibilità per arrivarci".

Gattuso: "Quando le cose non vanno bene si va alla ricerca degli alibi. In questo momento dobbiamo pensare a cosa non ha funzionato in campionato. Possiamo migliorare in difesa e su come palleggiare. Sono questi gli aspetti da migliorare".

Gattuso: "Era una gara fondamentale per il club ieri. Non mi sembrava il caso chiamare Ancelotti. Penso di aver fatto bene a fare quello che ho fatto".

Gattuso: "Ibrahimovic? Voglio parlare dei miei calciatori. E' troppo facile parlare di Ibra, Ronaldo e Ronaldinho".

Gattuso: "Il modulo? Vediamo, non voglio dare vantaggi. In questo momento ho il 4-3-3 nella testa. Ho i giocatori giusti per fare quella tipologia di gioco. Nel mio staff mancano i due allenatori dei portieri. C'è Nista, c'è Roberto. I miei sono rimasti a casa. Ho portato Riccio, Sangermano, Tenderini. Il presidente si è pure lamentato (ride, ndr)".

Gattuso: "Mi fate sorridere quando parlate di contratti. Chi fa il mio mestiere è legato ai risultati. Anche se il presidente mi avesse proposto solo sei mesi sarei venuto lo stesso. E' una grande opportunità. Questa squadra ha qualità, è una squadra che non avrei potuto sceglierne di meglio. I giocatori sono fatti col pennello per quello che potevo fare".

Gattuso: "Il pubblico si riavvicina con i risultati e le prestazioni, recuperando i punti. Bisognerà esprimere un buon gioco. Anche quest'anno il Napoli l'ha fatto, bisogna continuare su quella strada".

Gattuso: "Testa bassa e lavorare. Mancano due gare alla sosta. Questa squadra ha l'obbligo di comandare le partite. So quello che posso dare, la squadra e la società mi possono aiutare, io devo aiutare loro. Dobbiamo viaggiare di pari passo. Bisogna pensare solo al lavoro ed uscire da questo problema che c'è da due mesi a questa parte".

Gattuso: "L'obiettivo resta lo stesso. Questa è una squadra che non può stare fuori dall'Europa. Il momento in campionato non è positivo. L'obiettivo è recuperare punti e centrare la Champions League".

Gattuso: "Volevo chiamare Ancelotti ieri ma l'ho fatto stamattina. Non sono stati giorni facili. Dovevo chiarirmi con Carlo, ho lasciato 3-4 compagni del mio staff. Sono stati passaggi che mi hanno messo in difficoltà. Carlo per me è stato un papà, ho fatto 400 partite nella sua gestione. Sei anni fa ho cominciato questo nuovo lavoro, l'ho sempre chiamato quando avevo bisogno di aiuto. E' sempre stato educato e gentile. Oggi ho avuto la riconferma dell'uomo Ancelotti. Per l'ennesima volta si è dimostrato un grandissimo uomo. Non fate paragoni con Ancelotti, lui ha vinto tutto. Io sono giovane e devo dimostarre tanto, lui l'ha già fatto. Spero di fare il 10% della sua carriera".

Gattuso: "E' stato facile dire sì al Napoli. E' una squadra di grandissimo livello. I calciatori sono funzionali, il 99% sono funzionali al mio calcio e a quello che voglio fare. Mi sono visto la prima volta con il presidente domenica, ho fatto 12 ore di viaggio e l'ho visto negli uffici della Filmauro alle 21-21:30".

18:04 - De Laurentiis: "Buonasera a tutti, mi sembra doveroso ringraziare Ancelotti. Rimango suo amico, tra noi c'è un rapporto limpido e sincero. Dispiace aver letto che tra me ed Ancelotti ci siano stati dei dissidi e dei dissapori. Tutto ciò non è vero. Mi dispiace che le cose siano andate così. Spesso tra marito e moglie si divorzia ma si mantengono i rapporti. Abbiamo coltivato un sogno, ci siamo svegliati all'improvviso ed io, per non rovinare il suo palmares, ho cercato di salvaguardarlo e di dire 'Caro Carlo, è arrivato il momento di andare ognuno per la propria strada'. Non fatemi domande, non risponderò nemmeno ad una. Avremo tempo. Oggi è il momento di Ringhio star (ride, ndr). Lui è uno che non ha bisogno di presentazioni. Ha bisogno di avere da voi delle sollecitazioni e di darvi delle risposte. E' uno che ha assimilato nel passato il Napoli e lo ha applicato anche al Milan, cercando di fare meglio di quanto si potesse fare, arrivando addirittura quinto".

18:00 - Previsto a momenti l'arrivo del neo tecnico azzurro e del presidente De Laurentiis.

17:50 - Mancano circa dieci minuti all'inizio della conferenza di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore del Napoli. Tutto pronto in sala stampa.

17:35 - Presenzierà in conferenza stampa anche il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

17:29 - Inizia a riempirsi la sala stampa del training center di Castel Volturno: numerosi i giornalisti accorsi alla prima conferenza di Gennaro Gattuso.

