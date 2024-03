Playoff Euro 2024, Polonia-Estonia 2-0: raddoppio di Zielinski! | VIDEO

La Polonia sta affrontando l'Estonia nella gara valida per le semifinali del play-off di accesso a Euro 2024.

Il punteggio è di 2-0 e il raddoppio è stato messo a segno da Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che finalizza un'azione corale della sua squadra con un colpo di testa che termina alle spalle del portiere. Guarda il video.

PIOTR ZIELI?SKI DOUBLES THE LEAD WITH A GREAT HEADER!!!

NICOLA ZALEWSKI ??(2002) WITH A GREAT ASSIST!!!

POLSKA GUROM ???

