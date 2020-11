Napoli - Andrea D'Amico, intermediario in Italia di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Ogni volta che vedevo Maradona negli ultimi video mi si spezzava il cuore nel vederlo così. Osimhen in campo con la Roma? Non ho idea, aspettiamo i medici del Napoli che sanno tutto nei minimi dettagli e faranno la scelta migliore in ogni caso"