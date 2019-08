UFFICIALE - Numeri di maglia della Juventus, ad Higuain la 21. Scoperta la 9, indizio di mercato per Icardi?

Ultime notizie Napoli - Anche la Juventus, un po' come tutte le compagini di Serie A, ha reso noto quello che è l'elenco dei numeri di maglia dei propri calciatori ed a tal proposito arriva quello che potrebbe essere un vero e proprio indizio di mercato. A quanto pare, infatti, a Gonzalo Higuain è andata la numero 21, con la 9 che resta dunque scoperta anche in quel di Torino, oltre che a Napoli.

Icardi Juventus

E, considerando che al momento Icardi ha aperto solo alla pista juventina in caso di addio dall'Inter, questa notizia potrebbe essere un indizio di mercato non di poco conto in virtù di questa autentica telenovela di mercato che ogni giorno va ad arricchirsi di nuovi capitoli.