Napoli, quale difesa ad Empoli? Ipotesi Tuanzebe dal 1' in un caso

Nelle ultime 9 gare sono stati 11 i gol subiti dal Napoli che hanno fatto sì che la vetta si allontanasse e la rincorsa scudetto si complicasse.

“Spalletti si avvia a preparare per domenica a Empoli una linea diversa che dovrà fare a meno ancora dell’infortunato Di Lorenzo e dello squalificato Koulibaly.

Juan Jesus ha un dolore al ginocchio destro che crea problemi e fa sì che non ci sia sicurezza neanche per l’utilizzo del centrale brasiliano.

Le certezze sono gli esterni Zanoli e Mario Rui, con Rrahmani centrale. Al fianco del kosovaro, se non ce la facesse Juan Jesus ci sarebbe l’esordio da titolare in campionato dell’inglese Tuanzebe, che finora ha giocato dall’inizio solo una partita: il 5-2 in Coppa Italia contro la Fiorentina al Maradona”