Napoli Legends: Zola e Careca in campo con Hamsik, Inler, Dzemaili e tutti gli altri | VIDEO

Napoli Legends, emozioni allo stadio Stirpe di Frosinone: Careca, Hamsik, Zola, Giordano, Inler, Dzmaili, Renica, Quagliarella e tantissimi altri campioni azzurri danno spettacolo alla partita di beneficenza per ADMO.

Un raduno pieno di emozioni per l'associazione delle Napoli Legends ed i tanti tifosi delle leggende del calcio che hanno fatto la storia del calcio a Napoli accorsi allo Stadio Stirpe di Frosinone per vedere ancora giocare i propri idoli calcistici di una vita.

Nella partita benefica per Admo (Associazione donatori midollo osseo) organizzata dall'Associazione Nazionale Attori, in diretta televisiva su Dazn, hanno deliziato gli spettatori con dribbling e giocate di un tempo Antonio Careca che ha sfoderato sombrero e tiro dalla distanza così come le sterzate e i dribbling di Gianfranco Zola e Benny Carbone rimangono sempre un piacere per gli occhi degli amanti del calcio. Un repertorio di altissima scuola calcistica. L'età avanza ma il talento rimane intatto anche per Bruno Giordano e Andrea Carnevale.

Ottima la partita dell'acclamatissimo capitano all time della storia azzurra, Marek Hamsik in versione assistman con lanci in diagonale perfetto e i suoi inserimenti senza tempo a sorprendere gli avversari. In difesa brillante prestazione di Alessandro Renica e Ciccio Colonnese cosi come non si è risparmiato l'ex capitano Paolo Cannavaro. In porta si sono alternati Raffaele Di Fusco e Morgan De Sanctis, entrambi sempre attenti.

Questi gli ex azzurri scesi in campo: Morgan De Sanctis, Raffaele Di Fusco, Paolo Cannavaro, Fabiano Santacroce, Alessandro Renica, Blerim Dzmaili, Gokhan Inler, Marek Hamsik, Antonio Careca, Gianfranco Zola, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Ruben Maldonado, Francesco Montervino, Luca Altomare, Stefan Schwoch, Giuseppe Incocciati, Emanuele Calaiò.

Infortunato invece all'ultimo minuto per Fabio Quagliarella. Con loro a dare supporto in panchina lo storico capitano Giuseppe Bruscolotti.

Per la Roma sono scesi in campo: Marco Amelia, Chierico, Devid Di Michele, Fortunato, Desideri, Lo Verso, Magazzù, Tempestilli, Tonetto, Trotta, Ciofani e Verde.

Per la Roma sono scesi in campo: Marco Amelia, Chierico, Devid Di Michele, Fortunato, Desideri, Lo Verso, Magazzù, Tempestilli, Tonetto, Trotta, Ciofani e Verde. Per la Lazio sono scesi in campo: Angelo Peruzzi, Bonanni, Carrino, Bernardo Corradi, Simone Giannichedda, Hernanes, Macheda, Giirgio Pasotti, Tommaso Rocchi, Guglielmo Stendardo e Zauri.

Molto commovente un momento prima del fischio di inizio della partita in ricordo di Diego Armando Maradona, Gianfranco Zola, soprannominato dai tifosi ai tempi del Napoli "MaraZola" per l'estro e i colpi imparati guardando Maradona in allenamento e che diverrà lui stesso beniamino dei tifosi partenopei, è entrato in campo indossando una maglia numero 10 Maradona, che si è tolto prima del fischio di inizio della partita a favore delle telecamere Dazn e degli spettatori baciandola e posandola sul terreno di gioco e poi alzando gli occhi al cielo, quasi a voler testimoniare che Diego anche se da lassù è sempre qui con loro. Lungo applauso del pubblico e tanta commozione per le Napoli Legends e i compagni di squadra con cui a Napoli aveva giocato Maradona.

Altro momento clou della serata la celebrazione per Venus Williams una delle più grandi tenniste di sempre nella storia del Tennis, con 25 grandi slam in bacheca tra singolo e doppi. Importanti anche le parole rivolte all'importanza di sostenere la ricerca e a quanto sia giusto il lavoro di prevenzione di ADMO da parte dell'ex Ministro oggi senatrice Beatrice Lorenzin.

Alla fine a vincere il torneo è stata la Roma Legends ma anche Careca e Marek Hamsik, capitano delle Napoli Legends, hanno avuto la soddisfazione di alzare una Coppa per il posizionamento sul podio davanti uno stadio gremito di spettatori (circa 10.000) che hanno dato un contributo alla ricerca contro le malattie del midollo osseo. "Puoi accettare che una partita non la vincerai ma sai che in ogni caso non smetterai mai di lottare!" come recita la pagina social delle Napoli Legends. Guarda il video su CalcioNapoli24.