Ultime notizie calcio Napoli - E' rimbalzata in tutto il mondo in pochissimi istanti la notizia della morte di Diego Armando Maradona e per celebrare la stella più lucente del mondo calcistico la UEFA ha imposto il minuto di raccoglimento ed il lutto al braccio su tutti i campi per le gare di oggi e di domani di Champions e di Europa League.