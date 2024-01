Miglior allenatore 2023, oggi la premiazione FIFA: sfida tra Spalletti, Guardiola e Inzaghi!

Luciano Spalletti, Pep Guardiola e Simone Inzaghi sono i tre finalisti del Best FIFA Men's Coach Award 2023, il premio internazionale per il miglior allenatore al mondo nell'anno 2023. Oggi la cerimonia di premiazione a Londra con Guardiola nettamente favorito per la vittoria.

Ultime news. Oggi la FIFA assegnerà anche altri premi. Il più ambito è senza dubbio il titolo di Miglior calciatore maschile dell'anno, che quest'anno vede la sfida a tre fra Messi, Mbappé e Haaland, sebbene nella lista iniziale di 12 calciatori figurassero anche Osimhen e Kvaratskhelia. Il titolo di miglior portiere invece è contesto tra Courtois, Ederson e Bounou.