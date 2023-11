Mazzarri come Sinner, guardate che esultanza ieri sera dopo il gol | VIDEO

Sta facendo il giro del web l'esultanza di Walter Mazzarri ieri sera, al gol di Eljif Elmas che ha regalato al Napoli l'1-2 sul campo di Bergamo e una vittoria importantissima per restituire grinta e autoconvinzione alla squadra.

Dopo il gol, Mazzarri ha esultato stringendo il pugno e i denti, chinandosi su se stesso per sfogare tutta la tensione accumulata in partita. Guarda su CalcioNapoli24 il video con le immagini riprese da DAZN.

Il Mattino oggi racconta così l'esultanza di Mazzarri: "Sui gol ha esultato col pugno come Jannik Sinner che in contemporanea liquidava due volte nel giro di un pomeriggio Novak Djokovic e la Serbia in Coppa Davis".