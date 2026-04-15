Lutto per l'ex Napoli: terribile scomparsa per Bruno Giordano, il messaggio di cordoglio

Ultime notizie calcio - Terribile lutto per l'ex Napoli e Lazio Bruno Giordano: l'ex attaccante della Nazionale, allenatore, dirigente ed opinionista sportivo ha annunciato via social la triste scomparsa della moglie Susanna.
Il luttto ha colpito Bruno Giordano nelle scorse ore. La redazione di CalcioNapoli24 si unisce al dolore della famiglia Giordano: all'ex azzurro e alla sua famiglia le sentite condoglianze della redazione per la morte della moglie.
"Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza. Per chi volesse darle l'ultimo saluto, i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11.00 alla chiesa San Pio X di piazza della Balduina, Roma.
Bruno, Marco e Rocco".
Anche la Lazio si è unita al cordoglio con un messaggio sui propri social ufficiali:
“La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie”.