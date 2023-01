Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex PSG a 40 anni

Ultime notizie calcio - Arriva un altro lutto per il mondo del calcio, dopo la morte nelle scorse ore di Gianluca Vialli. È morto infatti a 40 anni l'ex calciatore del PSG Modeste M'Bami. La scomparsa è arrivata a causa di un infarto. M'Bami ha vestito la maglia del club francese dal 2003 al 2006, vincendo anche due coppe di Francia.

È morto Modeste M'Bami ex PSG

Per chi non lo ricordasse, l'ex PSG, che l'ha commemorato via social, dopo essersi formato nella Kadji Sport Academy e nella Dynamo Douala, si è fatto conoscere all'Olimpiade di Sidney 2000, quando vinse l'oro con la nazionale del Camerun, segnando anche un Golden Gol ai quarti di finale contro il favoritissimo Brasile di Ronaldinho. Dopo tre anni al Sedan, in Ligue 1, ha firmato nel 2003 al PSG. Qui Mbami è rimasto per tre anni, collezionando 83 presenze e due trofei prima di passare al Marsiglia nel 2006. Si è ritirato nel 2016 e oggi, 7 gennaio 2023, è morto a causa di un infarto.