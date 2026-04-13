Lazio, Sarri perde Marusic e Maldini per infortunio: cosa filtra per la gara con il Napoli

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Maurizio SarriMaurizio Sarri

Brutte notizie per la Lazio che perde per infortunio sia Marusic che Maldini: entrambi sono out per la gara di stasera con la Fiorentina

Ultime notizie - Non giungono buone notizie per Maurizio Sarri sia per la gara di questa sera contro la Fiorentina che per quella successiva che vedrà la Lazio giocare in casa del Napoli. Il tecnico perde due calciatori importanti come Marusic e Maldini per infortunio.

Napoli-Lazio: Marusic e Maldini verso il forfait

Ecco il comunicato ufficiale della Lazio sulle condizioni dei calciatori Adam Marusic e Daniel Maldini che salteranno la gara di questa sera contro la Fiorentina. Il terzino salterà sicuramente anche Napoli-Lazio mentre il trequartista resta in dubbio per la sfida del Maradona: 

“A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini”.

?Infortuni Marusic e Maldini

Marusic dovrebbe rimanere ai box per circa 15/20 giorni (salterà dunque le prossime 2-3 partite della squadra, l'obiettivo è rientrare per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta), mentre le condizioni di Maldini verranno monitorate giorno dopo giorno. Sicuramente l’ex Atalanta non ci sarà contro la Fiorentina. Da verificare le sue condizioni per Napoli-Lazio.

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