La SSC Napoli è campione regionale femminile Under 19! Si appresta ora a vivere la fase nazionale

La SSC Napoli è campione regionale femminile Under 19 e si appresta ora a vivere la fase nazionale che scatterà a metà maggio. Una bella soddisfazione per la famiglia Esposito che gestisce il settore femminile del club di Aurelio De Laurentiis, cogliendo ottimi risultati in tutte le categorie (sono già approdate alle fasi interregionali U17, U15 e U13).

SSC Napoli campione regionale femminile Under 19 a Volla

Questo perché a Volla ormai c’è un vero e proprio “hub” dove crescono appunto ragazze talentuose che vestono con orgoglio la maglia della SSC Napoli, che per altro non ha inteso sin qui dare vita ad una prima squadra anche in virtù del fatto che il professionismo femminile ha solo aumentato i costi ma non la visibilità per le società che vi prendono parte al punto che pure le grandi del Nord stanno disinvestendo rispetto al recente passato.

“Creare prospetti che poi possano tornare utili all’intero movimento è la nostra mission”, spiega Vittorio Esposito che con suo papà Salvatore Esposito, Luigi Davino e Giuseppe Napolitano coordina l’attività. Per le giovani calciatrici che invece hanno ancora bisogno di maturare, dopo il settore giovanile c’è comunque la squadra che partecipa al campionato di Eccellenza così da non disperdere il patrimonio di entusiasmo che a Volla ormai è contagioso, tanto da definire il Borsellino la nuova casa del calcio femminile in Campania.