Lazio-Napoli, Sarri recupera Castellanos! Ancora assenti Immobile e Zaccagni

Lazio-Napoli il prossimo 28 gennaio allo stadio Olimpico! Torna il campionato di Serie A e gli azzurri sfidano i biancocelesti di Maurizio Sarri in trasferta nel match delle ore 18:00. L'edizione romana del Corriere della Sera svela le ultime notizie in casa Lazio prima della partita.

Lazio, torna Castellanos

Tra le news principali c'è il ritorno di Valentin Castellanos, che torna a disposizione di Sarri per la partita contro il Napoli e a lui andrà il compito di sostituire Immobile e Zaccagni, assenti.

Un rientro importante: la Lazio è al 17esimo posto in classifica per tiri effettuati in campionato ed ha bisogno di tornare a farsi pericolosa in avanti. "C’è sicuramente qualcosa che non va nei meccanismi, non oliati come in passato, ma è anche vero che nessuno si assume la responsabilità di prendere per mano la squadra e di calciare", scrive il Corriere edizione Roma.