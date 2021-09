Ultime notizie calcio Napoli - I tempi sembrano essere maturi per il debutto dal primo minuto di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Sassuolo è un serio candidato per prendere in mano il centrocampo bianconero nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona.