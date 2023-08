Insigne shock: litigio furioso con l'allenatore del Toronto! Ecco cosa è successo

Insigne ha litigato con l'allenatore del Toronto ed ha lasciato l'allenamento! La notizia è già di dominio pubblico in Canada: ci sarebbe stata un'accesa discussione tra l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne e Terry Dunfield, allenatore del Toronto, al termine della quale Insigne avrebbe abbandonato il terreno di gioco.

Insigne litiga col Toronto

Ecco il motivo: secondo il The Athletic, alla base del litigio ci sarebbe stata una frase di Insigne, che avrebbe detto all'allenatore che sarebbe stato lui a decidere se giocare o meno la prossima partita del Toronto contro il Columbus Crew. Diverse fonti riportano che - sul momento di lasciare il campo - Insigne avrebbe pronunciato frasi dispregiative sul Toronto e si sarebbe lamentato della differenza di trattamento ricevuta rispetto ad altre stelle della MLS. Il litigio è continuato anche all'interno dello spogliatoio, anche se ieri Insigne è tornato ad allenarsi regolarmente e dovrebbe essere convocato per la partita.

Ultime notizie. Non è la prima volta che succede: già lo scorso maggio Insigne aveva fatto pressioni per esonerare l'allenatore Bob Bradley. Tuttavia, anche quest'anno il Toronto fatica a macinare punti in campionato e i problemi sono tornati tutti a galla. In ogni caso, media vicini al club canadese riferiscono che non ci sono trattative in piedi per la cessione di Insigne, che fino ad ora ha collezionato 15 presenza, 3 gol e 4 assist.