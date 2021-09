Iezzo: "Anguissa, che colpo: ha cambiato volto del Napoli. Rinnovo Insigne? Merita un contratto da big"

Napoli Calcio - Gennaro Iezzo ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio:

“Questo Napolidà molte certezze per quello che potrebbe essere un campionato da vertice”.

Si può dire che ci sia stato un upgrade da Gattuso a Spalletti?

“Il lavoro di Gattuso l’ho sempre reputato importante. Non ha saputo gestire i momenti, ma anche quella squadra ha sempre fatto un calcio piacevole. Quest’anno c’è un allenatore esperto che sa gestire gruppo e momenti di gare. Questa squadra riesce a portare a casa i punti e sta giocando da grande squadra. Contro il Leicester ha dimostrato carattere, ed è stata spettacolare contro l’Udinese. C’è mentalità e tecnica. Potrebbe essere l’anno giusto per far sognare i tifosi”.

È stato bravo Giuntoli ad acquistare Anguissa?

“Il Napoli è stato bravo a tenere i giocatori. Anguissa ha cambiato il volto di questa squadra. Ha portato qualcosa in più. È stato un grandissimo acquisto”.

Non trapela ottimismo sul rinnovo di Insigne

“Sarebbe un peccato. Lorenzo è sereno, e lo si nota dal contributo che sta dando al Napoli. Dispiace perché oggi Lorenzo merita un contratto importante. Si potrebbe trovare però una soluzione, anche perché lui ha voglia di restare a Napoli. Se non c’è voglia, allora sarà difficile. Mi preoccupano però i tempi, la vedo dura perché non si può arrivare a pochi mesi dalla scadenza del contratto di un giocatore del genere”.