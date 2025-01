Giudice Sportivo: tre giornate a Duda del Verona! Napoli multato, il motivo

Stangata del Giudice Sportivo per Ondrej Duda, centrocampista del Verona espulso contro la Lazio. Il calciatore slovacco classe '94 è stato fermato per tre giornate per avere: "Al 44esimo del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione irriguardosa".

Fermati per un turno sei giocatori: Isak Hien (Atalanta), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Oumar Solet (Udinese), Edoardo Goldaniga (Como), Ali Dembele (Torino) e Ante Rebic (Lecce). Per quest'ultimo anche 10mila euro di ammenda.

Questo l'elenco delle multe alla società: