Gevi Napoli Basket, ingaggiato il playmaker Jordan Howard

Calcio Napoli - La Gevi Napoli Basket Comunica di aver ingaggiato il playmaker americano, con nazionalità portoricana, Jordan Howard. Nato a Chandler, Arizona, il 6 gennaio 1996, Howard è un playmaker di 180 centimetri per 82 Kg di peso. Prodotto dell’università di Central Arkansas, 25.1 punti di media nella stagione 2017-2018, il nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket ha iniziato la sua carriera in G-League con le maglie dei Texas Legends e dei Raptors 905, concludendo la stagione 2018-2019 con 12.3 punti di media, 2.3 rimbalzi e 2.6 assist.

Nel 2019-2020 Howard gioca in Corea del Sud con i Goyang Orion Orions, 11.6 punti di media in 18.5 minuti di utilizzo e, successivamente, nel campionato Portoricano, stagione 2020-2021, con i Brujos de Guayama, realizzando 18.4 punti per partita e 4.4 assist, vincendo il premio di rookie dell’anno.

Dopo l’esperienza nel campionato di Portorico, il playmaker della Gevi Napoli Basket ha disputato la G League con Capitanes de Ciudad de México, 15.4 punti per partita, tirando con uno straordinario 46% da 3 ed un season high di 38 punti.

Da Febbraio 2022 Howard ha giocato nel massimo campionato francese con lo Strasburgo, protagonista anche in Champions League. Nel Bet Clic Elite, il play portoricano ha realizzato 12.4 punti a partita in 21 minuti di utilizzo, 44% dalla lunga distanza. Ottime anche le sue statistiche in BCL, 14.6 p.p.g, con percentuali ancora una volta superiori al 40%. Inoltre Jordan Howard è membro della nazionale portoricana con cui sta disputando le qualificazioni alla prossima edizioni della FIBA World Cup.

Howard è pronto ad accettare la sfida di Napoli.

Dichiarazioni Coach Maurizio Buscaglia

"Fa davvero molto piacere inserire Jordan Howard nel nostro organico. Un giocatore che ha le caratteristiche complementari ai giocatori che per adesso fanno parte del nostro team. Jordan puó assicurarci imprevedibilità, punti, duttilità, leadership, e puo' giocare con altri esterni. È un innesto che volevamo, e che abbiamo seguito. La fiducia che ha riposto nei nostri riguardi ci regala molta soddisfazione".

Dichiarazioni Dir.Sportivo Alessandro Bolognesi

"Howard è un giocatore con un grandissimo talento offensivo, capace di accendersi in pochissimo, e di dare quella scintilla che crediamo sia sempre utile per la squadra. Con l'arrivo di Jordan completiamo il pacchetto di playmaker insieme a David Michineau. Sono due giocatori complementari e diversi tra loro, che possono giocare anche molti minuti insieme. Siamo davvero molto contenti del suo arrivo, e di aver messo un altro tassello importante nel nostro puzzle. Adesso ci concentriamo sugli altri ruoli del roster."