Ultimissime Napoli - Angel Torres, presidente del Getafe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "El Transistor": "Se le cose non cambieranno, il Getafe non viaggerà in Italia. Abbiamo chiesto alla Uefa che trovi una alternativa al giocare a Milano. Se dobbiamo perdere a tavolino l’eliminatoria la perderemo. Non sarò io ad assumermi alcun rischio".