Geolier torna a Napoli e si sfoga: "Ho vinto perché ho voi, ora fischiamo noi a loro" | VIDEO

Napoli - Geolier è il vero vincitore di Sanremo per la popolazione italiana, visto il 60% dei voti che ha maturato in Finale, poi persa con un secondo posto a causa della decisione di giuria radio e stampa che ha votato per Angelina Mango.

Geolier si sfoga a Napoli

Intanto, tornato a Napoli in queste ore della notte, Geolier si è sfogato. Voleva tornare a casa subito e l'ha fatto, tantissima gente ad aspettarlo sotto casa con il cantante che si è affacciato ddal balcone per parlare alla sua gente:

"Alla fine ho vinto perché ho questo (indicando la folla, ndr). Non ho la voce, visto che ci hanno fischiato, ora fischiamo noi a loro".