Galliani a Capodichino: era in vacanza ad Amalfi e torna a Bergamo, Petagna non c'entra!

Ultime notizie Napoli: Adriano Galliani avvistato all'aeroporto di Capodichino. L'amministratore delegato del Monza era a Napoli fino a poche ore fa e si è imbarcato in un volo diretto a Bergamo, per tornare a casa. Inevitabilmente, la presenza di Galliani a Napoli ha fatto pensare che si potesse sbloccare la trattativa per Petagna al Monza, e invece siamo costretti a smentire tale ipotesi.

Galliani a Napoli: il motivo

Qual è il motivo? Galliani era a Napoli dopo aver trascorso un week-end tra Amalfi e Minori, ospite del suo amico Gigi Marzullo. Dunque, si è trattata solo di una vacanza in costiera amalfitana e non c'è alcun legame tra la presenza di Galliani a Napoli e il passaggio di Andrea Petagna al Monza.