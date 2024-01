FIFA, Spalletti 2º miglior allenatore al mondo del 2023: spuntano i voti di Messi, Donnarumma, Rrahmani e...Luciano stesso!

Questa sera, è in corso a Londra la cerimonia in diretta dei "Fifa The Best Awards 2023": Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dello scudetto del Napoli, Luciano Spalletti e l'allenatore dell'Inter della finale in UCL, Simone Inzaghi (entrambi presenti all'evento).

Luciano Spalletti s'è posizionato secondo miglior allenatore al mondo nel 2023, dietro solo a Pep Guardiola: a votare per il premio FIFA, i capitani di tutte le nazionali, gli allenatori delle nazionali (ha votato anche Spalletti), un giornalista per Nazione (Pardo in Italia) e i tifosi registrati al sito FIFA.

The Best FIFA MEN'S Coach

Ma andiamo a spulciare fra i voti, per coglierne alcuni interessanti:

voto di Luciano Spalletti (CT Italia): Guardiola Xavi Inzaghi

(CT Italia): voto di Gianluigi Donnarumma (capitano Italia): Spalletti Inzaghi Guardiola

(capitano Italia): voto di Lionel Messi (capitano Argentina) Guardiola Xavi Spalletti

(capitano Argentina) voto di Mohamed Salah (capitano Egitto) Spalletti Guardiola Inzaghi

(capitano Egitto) voto di Mbappé (capitano Francia) Guardiola Spalletti Xavi

(capitano Francia) voto di Amir Rrahmani (capitano Kosovo) Spalletti Guardiola Xavi

(capitano Kosovo) voto di Kalidou Koulibaly (capitano Senegal) Guardiola Spalletti Xavi

(capitano Senegal) voto di Pierluigi Pardo (categoria Media per l'Italia) Guardiola Spalletti Inzaghi

(categoria Media per l'Italia) voto di Milan Skriniar (capitano Slovacchia) Spalletti Guardiola Inzaghi

(capitano Slovacchia) voto di Julian Nagelsmann (CT Germania) Spalletti Xavi Inzaghi

(CT Germania) voto di José Vítor Dos Santos Peseiro (CT Nigeria di Osimhen ) Guardiola Spalletti Inzaghi

(CT di ) voto di Francesco Calzona (CT Slovacchia) Guardiola Spalletti Xavi

(CT Slovacchia) voto di Vincenzo Montella (CT Turchia) Guardiola Spalletti Inzaghi

(CT Turchia)

Qui le dichiarazioni di Pep Guardiola dopo la premiazione, in cui fa i complimenti a Luciano Spalletti.