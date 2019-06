Festa Ancelotti, dal ricco menù ai video messaggi di Lavezzi, CR7 e non solo: il racconto

Grande festa ieri a Capri per il 60° compleanno di Carlo Ancelotti. L'evento in realtà verrà il 10 giugno, ma l'allenatore ha voluto ancitipare i festeggiamenti dati i tanti impegni nel calendario.

Ecco quanto racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Il primo ad arrivare è stato proprio il festeggiato che, dribblando fotografi e tifosi, ha raggiunto il rinomato locale del centro storico utilizzando un percorso alternativo, mentre in piazzetta all’ora dell’aperitivo sfilavano gli ospiti. Poco dopo, applaudito da un nugolo di curiosi e di tifosi rossoneri, è stata la volta di Rino Gattuso, ex allenatore del Milan ed ex pupillo del mister. Ad arrivare per ultimo è stato invece il patron Aurelio De Laurentiis in compagnia della moglie Jacqueline e del figlio Luigi.

Ad aprire la serata un aperitivo con la Forlenzo Jazz Band che ha fatto da apripista ad una cena a base di pesce fresco con un menù scelto da Ancelotti in persona con lo chef Salvatore La Ragione che ha offerto agli ospiti piatti tipici della tradizione gastronomica caprese: specialità a base di pesce, gnocchi con le vongole, crudo, gamberi e calamari, zuppa di pesce e per finire un buffet di dessert. Un party blindato a due passi dalla Piazzetta che ha visto la partecipazione virtuale del passato e del presente calcistico di Ancelotti, con la proiezione - sulle note di pezzi storici dei Queen - di un lunghissimo videomessaggio di auguri da parte dei calciatori del Napoli, di Lavezzi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Salvatore Sirigu e tantissimi altri per un viaggio nella sua lunga carriera di calciatore e allenatore. Visibilmente emozionato, Ancelotti ha ringraziato tutti con un breve discorso durante il quale non si è risparmiato nel raccontare divertenti aneddoti della sua carriera.

A tavola da Mamma’ - ristorante stellato dal concept culinario che punta sulle pietanze tipiche della cucina mediterranea - ovviamente si è parlato anche di calciomercato all’alba un summit nel weekend tra il tecnico azzurro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore del marketing Alessandro Formisano e De Laurentiis. Ed il party è continuato fino a notte fonda sulle note del dj Marc’Antonio che ha fatto scatenare gli ospiti. In vacanza a Capri - ma non per partecipare al party - anche il ds della Juventus Fabio Paratici, che ha scelto il Grand Hotel Quisisana, lo stesso albergo di De Laurentiis per un weekend di relax