Si è giocata questa sera la gara di una delle avversarie del Napoli in Champions League. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro: in Belgio, il Genk ha perso contro lo Sporting Charleroi per 2-1 in trasferta (gol di Onuachu). Il Genk è settimo nella First Division belga con 10 punti dopo 7 giornate.