Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui aggiorna i propri follower in merito all'incidente stradale che l'ha visto coinvolto oggi pomeriggio:

"Oggi pomeriggio siamo (lui e la sua compagna, ndr.) stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok. Grazie a tutti".