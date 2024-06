Domani De Laurentiis a Telese Terme, taglierà il nastro del nuovo stadio comunale

Notizie Calcio - Domani 28 giugno la Città di Telese Terme ospiterà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. A Piantedosi verrà consegnato l’Obolo Telesino; De Laurentiis taglierà il nastro del nuovo Stadio comunale. Lo annuncia Matesenews.

“Sarà una bella giornata per la nostra città – commenta il sindaco Giovanni Caporaso – grazie alla presenza di due personalità: l’autorità nazionale di pubblica sicurezza, un uomo delle istituzioni legato da un affetto particolare a Telese, e con lui il protagonista di un grande progetto sportivo, capace di regalare nuovamente un sogno ai tifosi dopo oltre 30 anni e di far colorare di azzurro tutta la Campania e non solo. Avevamo invitato da tempo il presidente De Laurentiis e con nostra immensa gioia ha accettato di venire a tagliare il nastro del nostro Stadio – precisa il primo cittadino – di condividere con noi il momento in cui restituiamo la struttura completamente rinnovata e pienamente efficiente alla comunità. Un grazie sentito va, oltre che al presidente della Filmauro e del Napoli anche al dott. Jannotti Pecci che dimostra sempre amore spassionato nei confronti di Telese e grande attenzione e totale disponibilità verso la nostra comunità”.