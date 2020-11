"E' morto tuo padre", Maradona Jr ricoverato per Covid-19 dimesso dopo la notizia: ha velocizzato le procedure per il via libera

Ultime calcio Napoli - Diego Armando Maradona junior, figlio dell'ex calciatore argentino, è stato dimesso dall'ospedale infettivologico Cotugno di Napoli dove era ricoverato per Covid-19.

Diego Maradona Jr



A quanto apprende Fanpage.it subito dopo appresa la notizia del decesso del padre dai media argentini, Diego jr. ha rapidamente svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in un ospedale per uscire il prima possibile. Fonti riferiscono che avrebbe espresso la volontà di andare ai funerali del padre in Argentina ma non è chiaro se ciò sarà possibile. Il 34enne napoletano ha appena affrontato il Coronavirus da sintomatico tanto che ha dovuto far ricorso a cure ospedaliere. Come sappiamo il Covid debilita molto fisicamente e il giovane avrebbe necessità di giorni di convalescenza per tornare nel pieno delle forze. La moglie del giovane ha su Instagram invitato tutti i giornalisti a stare lontani e non intasare il telefono: «Stiamo cercando di metabolizzare la notizia».