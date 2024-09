De Laurentiis è tornato pochi minuti fa a Napoli: il motivo della sua presenza in città

Notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli intorno alle 19 circa. Il presidente azzurro, dopo essere arrivato alla stazione centrale, si è trasferito all'hotel De Bonart al Corso Vittorio Emanuele per alloggiare in quella che è ormai di fatto la sua casa quando è a Napoli.



Il presidente è tornato in città per partecipare domani, giovedì 12 settembre alle ore 12:00, alla conferenza di presentazione dello sponsor Sorgesana. L'evento sarà seguito da noi di CalcioNapoli24.it domani a Villa d'Angelo.