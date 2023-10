Si è tenuta oggi la conferenza di Ancelotti per la vigilia di Napoli-Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo è tornato allo stadio Maradona per presentare la sfida di domani valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: con lui in conferenza c'era il centrocampista Federico Valverde.

Di seguito la fotogallery, realizzata da Ciro De Luca, di Carlo Ancelotti e Federico Valverde in conferenza stampa allo stadio Maradona.