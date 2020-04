Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile oggi: -528 contagi e 2.723 guariti!

Notizie Covid 19 - Coronavirus, bollettino Protezione Civile oggi 21 aprile. Arrivano notizie con le comunicazioni ufficiali sul sito della Protezione Civile. Niente conferenza stampa da parte della Protezione Civile in diretta con il commissario, Angelo Borrelli per il bollettino protezione civile oggi. Svelati i numeri e i dati di oggi per quanto riguarda contagi, decessi e guariti. E' stato diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. In netta discesa il numero dei contagi, aumentano i guaiti, ma anche oggi sono stati registrati molti decessi in Italia. Il paese italiano resta in lutto anche nella giornata odierna riguardo le tante morti causate dal Covid 19 nel giorno 21 aprile.

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile oggi

Bollettino Protezione Civile oggi - Questo il bollettino di oggi, martedì 21 aprile, della protezione Civile:

Casi attuali: 107.709 (-528)

• Deceduti: 24.648 (+534)

• Guariti: 51.600 (+2.723)

• Totale casi: 183.957 (+2.729)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 20 aprile

Bollettino protezione civile ieri:

TOTALE CONTAGI : 181.228 (+2.256)

: 181.228 (+2.256) Morti: 24.114 (+454)

Guariti: 48.877 (+1.822)

Casi attivi: 108.237 (-20)

Tamponi oggi: 41.483