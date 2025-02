Conte cambia modulo, 3-5-2 e Politano a sinistra: spunta l'11 provato a Castel Volturno!

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione odierna di Repubblica svela la formazione provata da Conte a Castel Volturno, in vista di Lazio-Napoli col cambio modulo e il passaggio al 3-5-2:

"Alessandro Buongiorno contro la Lazio - assente dalla trasferta del 14 dicembre scorso a Udine - partirà sicuramente tra i titolari e con lui in campo si fa strada l’ipotesi di un ritorno al passato, con il passaggio al modulo 3-5-2. È questa l’indicazione che trapela dalle prime prove generali a Castel Volturno, in cui il terzetto del reparto arretrato è stato completato da Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce invece spazio a destra al capitano Di Lorenzo e sulla sinistra a Politano, preferito a Mazzocchi. Confermato in blocco l’intoccabile trio dei centrocampisti, mentre in attacco è stato Jack Raspadori a fare coppia con Lukaku. Conte s’è trovato all’improvviso senza esterni per il suo tridente e per questo sta maturando l’idea di tornare al 3-5-2, già utilizzato con discreti risultati dal Napoli nelle fasi iniziali della stagione. Neres mancherà del resto per almeno un mese e diventa quindi una necessità giocare con due punte, visto che oltre a Lukaku e Raspadori c’è in organico anche un’altra punta centrale: Simeone".