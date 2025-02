Classifica Sanremo 25, vincitore e risultati della finale: polemiche in sala al Teatro Ariston

Notizie - Il pubblico da casa, i giornalisti e le radio sono stati coinvolti nella votazione per la finalissima del Festival di Sanremo 2025. Il televoto ha inciso per il 34%, mentre i giornalisti della sala stampa, tv e web, insieme alla giuria delle radio, hanno avuto ciascuno un peso del 33%.

Classifica finale Sanremo 2025: la lista

Dopo un primo verdetto che ha rivelato le posizioni dalla 29esima alla 6a, con tante polemiche in sala al Teatro Ariston soprattutto per la mancata presenza in Top 5 di Giorgia e Achille Lauro, si è proceduto a una nuova votazione, con gli stessi soggetti e le medesime percentuali, per determinare il vincitore tra i cinque finalisti.



Al photofinish si sono trovati Olly e Lucio Corsi: il primo, sostenuto da una fanbase solidissima, e il secondo, un outsider che ha rappresentato la vera sorpresa di questa edizione.

Questa la classifica completa Sanremo 2025: