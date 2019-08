Cessione Sampdoria, Ferrero duro: "Senza moneta non si fa niente, ho dato un ultimatum"

Ultime notizie calcio - Sono ore frenetiche di calciomercato quelle in corso ma in casa Sampdoria sono vari i temi che destano una certa attenzione nei cuori dei tanti tifosi blucerchiati sparsi in giro per la penisola e non solo. Oltre agli acquisti richiesti dal tecnico Eusebio Di Francesco, infatti, tiene banco anche la questione relativa alla cessione della società ed a tal proposito l'attuale padron del club genovese Massimo Ferrero, in una breve intervista concessa ai microfoni del quotidiano ligure "Il Secolo XIX", ha fatto il punto su questa trattativa usando parole molto chiare e dirette, come nel suo stile:

"Embé?! Senza moneta non si fa niente, io di questo ultimatum ho letto su internet come voi e non ne so niente, so solo quello che hp già detto e cioè che gli affari si fanno pagando i prezzi altrimenti è inutile discutere, semmai sono io che ho dato ultimatum…"