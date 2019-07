Campagna abbonamenti Napoli 2012, possibile multa di 100mila euro: respinto il riscorso dal TAR

La SSC Napoli rischia una multa di 100mila euro per pratica commerciale scorretta in occasione della campagna abbonamento 2011-21. Il Tar del Lazio ha infatti ritenuto irricevibile il ricorso presentato dalla società azzurra avverso al provvedimento dell'Antitrust del 16 aprile 2012. In quella occasione il club di Aurelio De Laurentiis venne sanzionato per pratica commerciale scorretta. Il tutto è venuto a galla grazie alla denuncia di un consumatore che in quell'occasione segnalò come la SSC Napoli e Deutsche Bank avessero diffuso delle pubblicità mediante le quali era possibile acquistare gli abbonamenti tramite finanziamento Prestitempo della banca stessa. Il ricorso presentato dal club non avrebbe rispettato i tempi previsti.

Così recita il provvedimento del TAR: “che la controversia in esame rientra tra quelle soggette al rito abbreviato i cui termini sono tutti dimidiati fatta eccezione per la notifica del ricorso; che, nel caso di specie, la ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso; che la notifica del ricorso effettuata a Deutsche Bank non è idonea a far decorrere il termine per il deposito del ricorso, trattandosi di soggetto non controinteressato ma cointeressato, tanto è vero che ha proposto autonomo ricorso”.