UFFICIALE - Salernitana-Napoli, settore ospiti aperto solo ai non residenti in Campania con fidelity: prezzo fuori mercato

Calcio Napoli - Da domani saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Arechi che sabato vedrà di scena il derby tra Salernitana e Napoli. Potranno acquistare i tagliandi solo i residenti fuori dalla Regione Campania ma con fidelity del Napoli.

Salernitana Napoli biglietti settore ospiti

Ecco il comunicato ufficiale della Salernitana:

"L’U.S. Salernitana 1919 informa che dalle ore 14:00 di domani, martedì 31 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Napoli. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord esclusivamente online su Ticketone.it al costo di € 45,00. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre ed è consentita esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori della fidelity del Napoli".