Biglietti Napoli gratis Under 14: quali partite e come acquistarli

Napoli - Biglietti Napoli gratis in uscita per le partite già selezionate di Serie A ad inizio stagione. Ci sono notizie molto importanti per i tifosi azzurri in merito alla vendita dei biglietti Napoli Under 14 gratis.

Biglietti Napoli

Biglietti Napoli Under 14: le partite

Biglietti Napoli gratis - In arrivo novità importanti riguardo ciò che accadrà in vista del proseguo della stagione. Perché mancano ancora diverse partite alla fine del campionato italiano e in queste prossime gare che ci sarà la vendita libera dei biglietti gratis del Napoli, dove sarà consentito l'ingresso gratuito ai minori di 14 anni ai sensi del D.L. 8/2/2001 nr 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41.

E' stesso la legge che prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 che possono essere accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti saranno fissate dalle società organizzatrici. C'è un numero deciso già ad inizio stagione di partite dove è possibile seguire questa modalità di acquisto.

Nella stagione 2023/2024 il Napoli metterà in vendita biglietti gratis per le seguenti partite allo Stadio Diego Armando Maradona:

Genoa

Torino

Frosinone

Bologna

Lecce

Queste quelle per cui è già stata sfruttata la promozione:

Sassuolo

Udinese

Cagliari

Ottavi di Finale Coppa Italia (Napoli-Frosinone)

Biglietti gratis Napoli Under 14, come prenderli

Biglietti Napoli Under 14 gratis - L’emissione dei titoli omaggio per gli Under 14 è possibile, esclusivamente, presso la rete dei punti vendita TicketOne.

Nel rispetto della normativa vigente e al fine di assegnare al minore un posto adiacente all’adulto, l’emissione dei tagliandi, a pagamento e omaggio, dovrà avvenire contestualmente.

I biglietti acquistati dall'accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere caricati sul titolo digitale.

Per conoscere i periodi di vendita delle singole gare e l'orario di apertura della vendita stessa, è possibile visitare la pagina Biglietti.