Ultime calciomercato - Ciro Immobile torna in Serie A: il centravanti napoletano, dopo un anno al Besiktas, ha deciso di voler fare ritorno in Italia ed è ad un passo dalla firma con suo nuovo club.

Calciomercato, Immobile torna in Serie A

Come riportato da Sky Sport, Immobile ha scelto il Bologna di Italiano come prossima tappa. Nelle prossime ore arriverà il via libera definitivo del Besiktas, così che l'ex Lazio possa firmare un contratto di un anno più opzione con gli emiliani.