Ultime notizie calcio - Di seguito il comunicato ufficiale dell'Ascoli sulla positività al Coronavirus di un suo tesserato:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il tesserato Alberto Gerbo nella giornata di ieri non si è aggregato al gruppo-squadra in quanto, al rientro dalle ferie, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, non ha potuto, quindi, raggiungere Ascoli perché in isolamento fiduciario presso la propria abitazione".