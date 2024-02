Altro problema per Meret: gastroenterite prima di Milan-Napoli: va in tribuna!

Napoli - Altri problemi per Walter Mazzarri che non avrà a disposizione tutta la rosa per Milan-Napoli. C'erano stati alcuni recuperi, ma non tutti sono al meglio. Intanto, un altro giocatore si è dovuto fermare proprio a poche ore dalla partita.

Meret

Problema prima di Milan-Napoli per Meret

Ci sono problemi seri per Mazzarri che prima di Milan-Napoli ha perso di nuovo Meret che era appena tornato dopo aver saltato 6 partite stagionali. Il portiere friulano, regolarmente convocato da Mazzarri, non sarà a disposizione per il big-match contro il Milan.

Gastroenterite per Alex Meret che non sarà della partita in Milan-Napoli. Il portiere, regolarmente convocato, andrà in tribuna nel posticipo della ventiquattresima giornata. A difendere i pali del Napoli contro il Milan ci sarà ancora Pierluigi Gollini.