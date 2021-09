UFFICIALE - Spagna, che sorpresa: Fabian Ruiz non convocato per la Nations League [FOTO]

Ultimissime nazionali - Una notizia un po' a sorpresa, per Fabian Ruiz: perché questa mattina la Nazionale spagnola ha diffuso l’elenco dei calciatori convocati dal CT Luis Enrique per partecipare alle Final Four della Nations League. Tra i convocati, però,non c’è Fabián:

Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea

Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi

Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy.