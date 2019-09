Dalla Polonia - Tra Nazionale e club, due modi differenti di giocare per Piotr Zielinski

Piotr Zielinski impegnato con la Nazionale stasera. Il centrocampista del Napoli di scena nel match di qualificazione a Euro 2020 Slovenia-Polonia a Ljubljana. Con la sua Nazionale, il giocatore gioca in maniera differente: il ct BrzÄczek lo ha identificato come un'ottima ala destra e sarà il ruolo ricoperto questa sera. Con il Napoli, invece, Carlo Ancelotti gli affida le chiavi del centrocampo: in mediana con Allan per cercare di gestire il possesso palla degli azzurri. Lo riporta il portale polacco One.