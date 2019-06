Colombia-Qatar, assist geniale di James Rodriguez e gol di Zapata! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli James Rodriguez è in grandissima forma. Il fantasista del Real Madrid, primissimo obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, sta disputando la Copa America, il massimo torneo sudamericano dedicato alle selezioni nazionali. Già sabato scorso James aveva dato prova di grandissime qualità tecniche, mettendo a segno un assist prezioso con un lancio di 60 metri, condito da una serie di giocate di prestigio eccezionali che avevano a lungo fatto parlare di lui. James Rodriguez sembra non avere alcuna intenzione di accontentarsi. Questa notte nella partita di Copa America tra Colombia e Qatar (la nazionale qatariota partecipa di diritto alla competizione in quanto vincente della Coppa d'Asia), James ha sbloccato la partita che sembrava avviarsi sullo 0-0 finale al minuto 86', servendo un assist illuminante per Duvan Zapata, che in area di rigore, con un colpo di testa, ha violato la porta avversaria portando il risultato sull'1-0.

Video assist James Rodriguez a Duvan Zapata in Colombia-Qatar 1-0

Le immagini testimoniano da sé la bellezza della giocata di James: clicca su play per guardare il video in allegato.