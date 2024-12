Sorteggio Mondiale per Club 2025: partecipanti, dove vederlo e date

Mondiale per Club 2025 sorteggio confermato in vista della nuova competizione targata FIFA. Arriva una conferma molto importante proprio dalla FIFA e ora c'è attesa per il sorteggio Mondiale per Club 2025, partecipanti pronti a scoprire i propri avversari. Tra le squadre qualificate al Mondiale per club ci sono anche le italiane Inter e Juventus.

Mondiale per club 2025: sorteggio e partecipanti

Sorteggio Mondiale per Club 2025 - Sembra ormai tutto pronto per la nuova competizione della FIFA con il prossimo Mondiale per Club 2025 a 32 squadre che inizia a prendere forma. Nella ultime ore, infatti, è arrivata la conferma ufficiale della FIFA che ha annunciato non solo i dodici stadi che ospiteranno il torneo nella prossima estate negli USA, ma anche quando andrà in scena il sorteggio Mondiale per Club che riguarda anche squadre italiane qualificate come Inter e Juventus.

Una svolta per il mondo del calcio grazie a la FIFA Club World Cup 2025 che si disputerà in 12 stadi negli Stati Uniti e sarà una svolta nella storia del calcio internazionale. Una competizione con una coppa tra club, la Coppa del Mondo permetterà alle migliori squadre di calcio provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane. Ma dove vedere il Mondiale per club? Al momento bisogna ancoa aspettare l'ufficialità, ma ormai ci siamo.

Intanto, vediamo quelle che sono le squadre qualificate al Mondiale per Club 2025 per ogni parte del mondo. Mondiale per Club 2025 partecipanti:

Mondiale per Club 2025 squadre europee:

vincitrici Champions ultime 3 edizioni:

Manchester City (2023)

Real Madrid (2022)

Chelsea (2021)

Squadre Mondiale per Club qualificate per il ranking:

Bayern Monaco

Paris Saint Germain

Inter

Porto

Benfica

Borussia Dortmund

Juventus

Atletico Madrid

Salisburgo

Mondiale per Club squadre qualificate dal Sud America:

per aver vinto la Libertadores

Palmeiras (BRA) - 2021

Flamengo (BRA) - 2022

Fluminense FC (BRA) - 2023

DA STABILIRE - 2024

Squadre sudamericane qualificate Mondiale Club Tramite ranking:

River Plate (Arg)

Boca Juniors (Arg)

Squadre africane al Mondiale per Club assegnati alle vincitrici della Champions africana:

Al Ahly SC (EGY) - 2020/21 e 2022-23

Wydad AC (MAR) - 2021/22

Squadre qualificate per il ranking:

Espérance Sportive de Tunis (TUN) - in finale della Champions africana con l'Al Ahly già qualificata)

Mamelodi Sundowns (SAF)

Squadre Mondiale per Club 2025 provenienti dall'Asia:

Le tre vincitrici della Champions asiatica

Al Hilal SFC (Arabia Saudita) - 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) - 2022

Al Ain (Emirati Arabi Uniti) - 2023/24

Una tramite ranking

Ulsan (KOR)

Mondiale per Club 2025 partecipanti - Squadre qualificate da Nord e Centro America con le 4 vincitrici della Champions:

CF Monterrey (MEX) - 2021

Seattle Sounders FC (USA) - 2022

Club León (MEX) - 2023

Pachuca - 2024

Squadra qualificata da Oceania

Auckland City FC (NZL) tramite ranking

Resta una squadra vincitrice della Copa Libertadores 2024 e del paese ospitante, gli USA, che sarà comunicata a tempo debito. Intanto, c'è grande attesa per il Mondiale per Club 2025, dove vederlo e date stabilite.

Sorteggio Mondiale per Club 2025

Sorteggio Mondiale per Club 2025: date

Mondiale per Club 2025 date - Ma quali sono le date del Mondiale per club 2025 e dove sarà possibile vedere in diretta le partite? Al momento c'è grande incertezza proprio sui dirtitti tv del Mondiale per club che aspetta l'ufficialità per comunicare ai tifosi come seguire le partite della competizione che inizierà la prossima estate.

Data inizio Mondiale per Club il 15 giugno e sarà il 13 luglio la data di conclusione con la Finale Mondiale per club 2025.

Mondiale per Club 2025 sorteggio, rimangono solo due delle 32 partecipanti da confermare e poi via al sorteggio Mondiale per club 2025 che si terrà nel mese di dicembre come annunciato dalla FIFA che svelerà il calendario degli incontri del torneo verrà pubblicato in seguito al sorteggio.

Mondiale per Club 2025

Mondiale per club 2025: dove vederlo in Tv e streaming

Mondiale per Club 2025 diritti tv - Mondiale per Club 2025 Dazn o Sky? Nessuna delle due si è fatta avanti e al momento è Apple in vantaggio su tutti con i diritti tv Mondiale per club per la trasmissione delle partite di Inter, Juventus e di tutte le squadre qualificate al Mondiale per Club 2025.

Infatti, si attende solo l'ufficialità per il Mondiale per club trasmesso da Apple TV+, una piattaforma a pagamento per seguire partite, film e altri contenuti.