Serie A, svolta SKY: tutte le partite per 5 anni, costa la metà di DAZN

Dove vedere la Serie A in Tv e streaming? E' questo uno dei grandi argomenti di discussione in Italia da diversi anni, con Dazn che ha chiuso l'accordo per i diritti tv Serie A fino al 2029 assicurandosi in esclusiva 10 partite su 10 ogni turno di campionato per i prossimi 5 anni. Adesso però arriva una svolta importante per quelli che possono essere i nuovi e gli attuali clienti di Sky.

Serie A su Sky in Tv: offerta che batte Dazn

Serie A in Tv - C'è grande interesse per il nuovo campionato Serie A che quest'anno sembra più combattuto che mai e ora occhio anche alle tante novità che ci sono fuori dal campo e che riguardano la possibilità di vedere la Serie A in Tv e streaming con Sky anche oltre a Dazn.

Da diversi anni è Dazn che si è assicurata l'esclusiva delle partite di campionato per ogni turno, con Sky che a ruotare aveva 3 partite ogni week end. Ora però c'è la svolta perché anche su Sky sarà possibile vedere la Serie A oltre a Dazn.

Da non credere quello che è accaduto con la Lega Serie A che ha concesso a Sky la possibilità di trasmettere tutte e 10 le partite della Serie A per ogni turno per i prossimi 5 anni e ad un prezzo di abbonamento stracciato che batte quello di Dazn.

L'incredibile colpo di scena è confermato, perché Dazn è battuto nel nuovo abbonamento Sky Business per negozi e uffici per vedere fino al 2029 tutte le partite di Serie A a soli 19,90 euro (la metà del minimo di un abbonamento attuale di DAZN).

Sky Business

Ma come attivare l'offerta Sky Business? Il nuovo abbonamento di Sky per vedere tutta la Serie A è attivabile da ogni studio professionale o negozio al dettaglio che disponga di un'area di attesa per i clienti. In molti si sono già attivati per richiedere l'abbonamento Sky Business per negozi e uffici per vedere la Serie A in Tv.

Il giornalista Paolo Ziliani che ha evidenziato questa possibilità per le seguenti attività: se siete parrucchieri, dentisti, estetisti, veterinari, architetti, agenti immobiliari, ingegneri, assicuratori, librai, medici di base, o comunque disponete di uno studio professionale di qualunque tipo o di un negozio al dettaglio di qualunque genere, con queste condizioni sarà possibile poter attivare l’abbonamento Sky Business al solo costo di 19,90 euro al mese (attualmente quello base di DAZN, valido per un solo fruitore, costa 34,90 euro).