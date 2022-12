Il Mattino - Messi come Maradona: ha scritto la storia

Messi come Diego Armando Maradona 36 anni dopo per la vittoria di un Mondiale. Arriva l'analisi de Il Mattino per la vittoria dell'Argentina contro la Francia in Finale ai Mondiali 2022 in Qatar:

Che d10s vi benedica! Voleva l’eternità, il figlio tante volte reietto di questa Argentina. E l’ha conquistata. Ed è gloria eterna per Lionel Messi: perché questa Coppa del Mondo lo consegna nell’Olimpo. Come Maradona. Ha scritto la storia, stavolta. E non è uno scarabocchio: non ha vomitato come in Brasile, non ha pianto come tante altre volte dopo una partita gettata al vento con lui in pantofole. Si è messo sulle spalle la Seleccion con la Francia dopo che per troppo tempo la nazionale è stata per lui una infelicità senza fine. Nella finale più bella della storia artiglia l’infinito.